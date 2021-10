Emmanuel Macron a écrit un long message, suite à l'annonce du décès de Bernard Tapie. Il a notamment souligné sa combativité.





"Il aura eu mille vies. Homme d'affaires et homme politique, grande figure du sport, de la culture et des médias, Bernard Tapie s'est éteint aujourd'hui. Porté aux nues par les uns, voué aux gémonies par les autres, il dérangeait autant qu'il fascinait, parce qu'il enjambait toutes les barrières sur le chemin de sa réussite", a-t-il confié à La Provence. Il a abordé son parcours dans le football : "Hâbleur, charismatique, séduisant, Bernard Tapie fut aussi ce grand patron d'équipes sportives qui en conduisit quelques-unes à la légende. Autour de Bernard Hinault, il fonda l'équipe cycliste La Vie claire qui mena le champion à sa cinquième victoire du Tour en 1985. Surtout, c'est avec l'Olympique de Marseille que Bernard Tapie fit des merveilles : l'équipe, rachetée en complète déshérence, ressuscita littéralement sous son égide. C'était la grande époque de Deschamps et de Desailly, de Barthez et de Cantona, de Boli et de Jean-Pierre Papin. Ce fut le temps mythique de tous les exploits et de tous les trophées : l'âge d'or de l'OM, qui devint au début des années 1990 quatre fois championne de France, et remporta en 1993 une Ligue des champions - la seule de toute l'histoire du football français."





"Une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune"

Et de conclure : "A la légende dorée se mêlèrent les ombres d'une chronique judiciaire : des procès perdus, de lourdes condamnations - des décisions qu'il aura contestées toute sa vie. Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants. Le Président de la République et son épouse sont touchés par le décès de Bernard Tapie, dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français. À sa famille et à ses proches, ils adressent leurs condoléances respectueuses."



Le boss sera inhumé à Marseille, "sa ville de coeur".