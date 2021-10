Pascal Olmeta a confié sa tristesse, suite à l'annonce du décès de Bernard Tapie.





"J'ai les frissons. Le grand Monsieur est parti, j'ai une pensée pour sa famille. Il s'est battu pour tout toute sa vie. Avec moi, ce n'était pas toujours le grand amour. Mais c'était mon président, celui qui m'a fait gagner. Il aimait la France, l'Europe. Je me rappellerais toujours quand il entrait dans les vestiaires. C'est lui qui m'a appelé quand je jouais à Paris. Je n'avais qu'une envie : rejoindre l'OM. C'était un rêve. Il avait un fort caractère, il aimait les gens qui faisaient avancer les choses, il aimait les combattants. C'est parfois parti au clash avec moi, mais je lui dis merci", a déclaré l'ancien gardien de but de l'OM, sur l'antenne de RMC.



Olmeta a défendu les couleurs de l'OM entre 1990 et 1993.