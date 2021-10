De nombreux hommages à Bernard Tapie

Des Girondins de Bordeaux à Marc Madiot, en passant par le PSG ou Jean Castex. Les hommages à l'ancien président de l'OM sont nombreux, ce dimanche matin.





Voici quelques-uns parmi les hommages qui ont été publié, ces dernières minutes.



Jean Castex (Premier ministre) : "C'était un combattant. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite et pour des causes. Il a tout donné. Il a lutté contre la maladie, comme le combattant qu'il a toujours été."



Benoit Payan (maire de Marseille, Twitter) : "C'est avec une profonde tristesse que j'apprends son décès. Il fait partie de l'histoire de Marseille, l'histoire de nos plus grandes émotions collectives, celles qui ont marqué notre ville, notre club et ses supporters. L'histoire d'une étoile lors d'une nuit européenne. (...) Bernard Tapie c'est aussi un homme engagé, allant directement au combat face à l'extrême droite. Face à la haine de l'autre, il s'est toujours levé pour faire rempart. Il ne s'est jamais tu face aux racistes, aux antisémites. En tout temps et tous lieux, il les a combattus."



Martine Vassal (Twitter) : "J'ai l'infinie tristesse d'apprendre le décès de #BernardTapie, après s'être battu des années contre la maladie. Chef d'entreprises, député, ministre, président de l'OM... Ce grand homme aux 100 vies va terriblement manquer à tous les Marseillais !"



Mohamed Bouhafsi (Twitter) : "Profondément triste d'apprendre le décès du boss Bernard Tapie. Un homme engagé, courageux, un combattant pour ses convictions, pour Marseille, pour l'OM, contre la maladie. Je présente mes condoléances à Stéphane, Sophie, Rodolphe, toute la famille Tapie. À jamais le premier."



José Anigo (RMC) : "Aujourd'hui, c'est un jour extrêmement triste pour Marseille. Au-delà de perdre un président, cette ville perd un monument qui lui a permis de briller de mille feux. Il a marqué Marseille. C'était un combattant, il a donné une leçon de courage à beaucoup de personnes avec sa maladie. Je me souviens de son arrivée à l'OM, il avait une énergie incroyable. Quand on s'est rencontré, il y a tout de suite eu le sentiment qu'il avait une énergie folle au moment où le club avait besoin, j'ai senti que les choses allaient changer, il est arrivé comme une tornade avec plein d'idées. Il a fait évoluer le club en bien. (...) Il voulait que l'OM soit très haut dans le monde du football et il l'a fait. Ça a pris du temps, mais il a construit l'équipe en recrutant d'immenses joueurs. Il a gagné le trophée ultime, la Ligue des champions. Il a réussi à amener un état d'esprit qu'on trouve peu dans le sport : une envie de conquérir le monde. C'était magnifique. Les gens ont eu le meilleur avec Bernard Tapie."



Stade Rennais (Twitter) : "Un président emblématique du football français s'en est allé. Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie."



Girondins de Bordeaux (Twitter) : "Claude Bez et Bernard Tapie ont créé la légende des Bordeaux-Marseille. Vous étiez notre plus bel adversaire. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie ainsi qu'à l'OM."



PSG (Twitter) : "Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l'OM. Le Club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d'un homme profondément passionné."



ASSE (Twitter) : "L'AS Saint-Etienne s'associe à la peine de nouveau ressentie par les amoureux de l'OM et salue Bernard Tapie, un dirigeant mythique du football français, grand amoureux de sport."



Montpellier (Twitter) : "Le MHSC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Bernard Tapie ainsi qu'à la grande famille."



Nimes (Twitter) : "Le Nîmes Olympique présente ses plus sincères condoléances à la famille de Bernard Tapie, ses proches, à l'OM et à ses supporters."



L'Equipe (Twitter) : "Bernard Tapie, qui s'est éteint dimanche, a connu une existence incroyablement romanesque. Mû par un désir irrépressible de s'élever et un pouvoir de séduction peu commun, l'ancien patron de l'OM, vainqueur de la C1 en 93, était plusieurs hommes en un seul."



ESTAC (Twitter) : "C'est un président emblématique, un grand homme du football français qui s'en est allé. L'ESTAC adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Bernard Tapie, à ses proches ainsi qu'à l'OM et à tout le peuple marseillais."



OL (site officiel) : "L'Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas ont appris ce dimanche 3 octobre le décès de Bernard Tapie. Entrepreneur, homme politique qui a toujours eu à coeur d'aider le développement de nos villes, propriétaire de l'Olympique de Marseille, artisan de la seule Ligue des Champions remportée à ce jour par un club français, Bernard Tapie était aussi un homme d'engagement, un ami. Il a lutté sur tous les fronts avec le courage et l'humilité que tous ses proches lui connaissaient."



Nous n'oublierons jamais sa bienveillance envers notre institution et Jean-Michel Aulas, l'encourageant en 1987 à prendre la présidence de l'Olympique Lyonnais.



Avec la disparition de Bernard Tapie, c'est aussi tout un pan du football français contemporain qui s'éteint. Sans lui, l'élite n'aurait sans doute jamais atteint la professionnalisation que nous connaissons aujourd'hui. À plus d'un égard, nous sommes les héritiers de Bernard Tapie et de sa passion pour le football qui aura fait naître de nombreuses vocations à travers toute la France, mais aussi l'Europe.



L'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas présentent leurs condoléances à la famille de Bernard Tapie, ses proches, mais aussi tous les supporters de l'Olympique de Marseille, dont nous partageons leur tristesse.""



RMC Sport (Twitter) : "Bernard Tapie, l'ancien président emblématique de l'Olympique de Marseille, est décédé ce dimanche matin des suites d'un cancer annonce sa famille. Il avait 78 ans. RMC Sport présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches."



Morgan Sanson (Twitter) : "RIP Mr Bernard Tapie. Soutien a toute sa famille et à tout le peuple marseillais.. Coeur bleu à jamais le Bosss !"



Nice (Twitter) : "L'OGC Nice a appris la triste nouvelle de la disparition de Bernard Tapie. Le Club présente ses plus sincères condoléances et apporte tout son soutien à sa famille et à ses proches."



Vieille Garde CU84 : "Hommage et reconnaissance éternelle à Bernard Tapie (1943-2021), immense président de l'Olympique de Marseille avec qui nous avons grandi et atteint le firmament. Condoléances sincères à sa famille."



Renaud Muselier (Twitter) : "Terriblement peiné par la disparition de mon ami Bernard #Tapie, après une lutte acharnée, héroïque face à la maladie. Nous ne t'oublierons jamais, que ce soit à Marseille, dans la Région Sud et dans le coeur des Français. Hommage au Boss, et immense pensée pour tous les siens."



Alexander Djiku (Twitter) : "Un profond respect pour Monsieur Bernard Tapie Mains jointes. Mes condoléances à sa famille et à ses proches."



Hugues Renson (Twitter) : "Bernard Tapie a eu mille vies. Mille engagements. Mille passions. Une part d'ombre comme une part de lumière. Mais face à la maladie, devant la mort, son combat restera comme un exemple de dignité et de courage. Pensées à sa famille et tous ses proches."



Chris Waddle (Twitter) : "RIP Bernard Tapie what a man Legend xx."



Laurent Paganelli (Twitter) : "À jamais le boss. Bravo pour ton dernier combat qui a inspiré des milliers de personnes ... pensées à la famille et aux proches et à tous les supporters..."



Valentin Rongier (Twitter) : "Toutes mes condoléances à sa famille... Un TRÈS GRAND monsieur."



Jean-Michel Aulas (Twitter) : "Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c'est un pan entier du football français qui s'éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d'entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd'hui, y compris pour l'Olympique Lyonnais."



Marc Madiot (RMC) : "Comment il m'a convaincu ? Ça s'est fait en quelques mots lors d'une réunion. On ne pouvait pas dire non à Bernard Tapie, il savait transmettre l'envie et le désir. (...) Il a amené le marketing dans le vélo, je le vois comme un accélérateur de changement d'époque. Je garde un souvenir exceptionnel de ce Monsieur : il y a deux ans, il est venu nous rendre visite sur le Tour de la Provence, on a déjeuné avec tous les anciens coureurs de La Vie Claire, c'était exceptionnel. Il était déjà très malade, mais il nous a donné une leçon d'engagement. J'en garde un souvenir ému."



Jean-Luc Reichmann (Twitter) : "Je garderai l'image d'un vrai combattant qui ne laissait personne indiffèrent et qui ne lâchait jamais rien. Une pensée à tous ses proches."



Eric Dupond-Moretti (Twitter) : "Il n'aura jamais laissé personne indiffèrent. J'ai connu un homme attachant, débordant d'énergie et d'idées, infiniment digne dans son combat contre la maladie et toujours au rendez-vous de ses convictions contre l'extrême droite. Je pense à sa famille, à ses proches, à Marseille."



Valerie Pécresse (Twitter) : "Adieu Bernard. Une audace, un panache, des combats. Et toujours ce sourire et cette énergie qui emportaient tout sur leur passage! Mes pensées chaleureuses à sa famille et ses proches."



Anne Hidalgo (Twitter) : "Le courage, l'audace, la passion, les excès. Quelle incroyable vie que celle de Bernard Tapie !

Pensées pour sa famille, ses proches et ses amis."





