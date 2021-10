Jocelyn Gourvennec s'attend à une rencontre engagée, ce soir, face à l'OM. Le coach nordiste compte sur le public lillois pour galvaniser ses troupes.





Le technicien est d'abord revenu sur la défaite concédée par ses troupes en Ligue des Champions, qu'il pense due à l'arbitrage : "Évidemment qu'on est frustrés après la défaite à Salzbourg (2-1), j'ai senti les joueurs plus révoltés qu'abattus. Révoltés aussi, car on a des décisions qui ne nous sont pas favorables, on trouve que le VAR, contre Wolfsburg ou Salzbourg, ne nous est pas du tout favorable. Il y a des zones d'ombre non éclaircies et qui nous pénalisent."





"Ça va être un match intense, engagé"

"Le match contre l'OM tombe bien avant la coupure internationale pour faire un gros match, nous imposer chez nous. Le public sera présent en nombre, ça donne des ailes aux joueurs", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Ça va être un match intense, engagé. Marseille est une équipe intense, qui met beaucoup de rythme, qui est forte dans les transitions, qui met beaucoup de vitesse. Et on va devoir répondre à ça. Cela fait un moment qu'on est là-dedans, il faut le cultiver. Ils ont fait un début de saison très fort, avec beaucoup de vie dans l'équipe, avec un entraîneur qui avait commencé à mettre ses principes dès la fin de la saison dernière."



L'OM aussi connu quelques pépins liés à l'arbitrage, ces dernières semaines. Espérons que Jérémie Pignard sera juste, ce soir.