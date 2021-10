Pol Lirola (24 ans) a confié son soulagement d'avoir retrouvé l'OM, cet été. Il se réjouit de pouvoir évoluer dans l'ambiance du stade Orange Vélodrome.





"Je suis très heureux parce que je me sens ici chez moi. Je ne peux rien demander de plus : l'équipe est en forme et j'espère que ça va continuer ainsi. Nous sommes un groupe extraordinaire, composé de joueurs sensationnels. Et ça se voit sur le terrain. Nous sommes tous très soudés et nous avons à coeur de donner du plaisir aux fans de l'OM qui nous apportent un soutien incroyable dans le stade", a déclaré le latéral espagnol sur les médias du club. Et d'ajouter : "Les matchs à l'Orange Vélodrome ont été incroyables. Je ne les oublierai jamais. Je n'ai jamais vécu une telle expérience en jouant à domicile. Il faut y être pour le croire !"



Pol Lirola totalise 29 rencontres sous le maillot de l'OM, depuis son arrivée, l'hiver dernier. Il a été recruté définitivement, cet été, en échange d'un chèque estimé à 13 millions d'euros. Il est désormais engagé avec le club olympien jusqu'en juin 2026.