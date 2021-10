Bernard Tapie nous a quittés

Bernard Tapie est décédé, des suites d'un cancer, à l'âge de 78 ans. Il sera inhumé à Marseille.





La Provence a annoncé le décès de Benard Tapie, ce dimanche matin : "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur", indique-t-elle.



La nouvelle est un choc tant il paraissait insubmersible. Le boss nous a quittés après avoir mené un terrible combat face à la maladie. L'équipe de FootMarseille adresse ses condoléances et de grosses pensées pour sa famille. Un hommage sera certainement rendu, ce soir.