Luis Alberto s'attend à un match difficile face à l'OM

Luis Alberto (29 ans) s'est exprimé sur le match à venir entre la Lazio de Rome et l'OM. Il s'attend à une confrontation relevée.





"Maintenant que nous sommes deuxièmes (après le succès obtenu contre le Lokomotiv, NDLR), il est important pour nous d'être parmi les meilleures équipes. Pour la suite, il faudra jouer contre Marseille, ce sera dur, car pour moi ce sont les plus forts", a-t-il notamment lâché le défenseur sur Lazio Style Radio.



Les Laziales ont gagné 2-0 face aux Moscovites. Le match prévu contre l'OM est programmé le 21 octobre, dans la capitale italienne. Le rendez-vous constituera certainement l'une des dernières chances de l'OM de se repositionner en vue d'une qualification. Il compte actuellement 2 points de retard sur Galatasaray, lequel totalise 4 points, et 1 sur la Lazio, qui en possède 3.



Avant de penser à l'Europe, l'OM a un rendez-vous important face au LOSC, ce dimanche, et en aura un second prévu contre Lorient, le 17 octobre.