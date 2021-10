Eric Di Meco a communiqué un nouvel avis, concernant la situation de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il a été rassuré par la prestation réalisée face à Galasatasaray.





"Le match contre Galatasaray m'a rassuré. J'étais inquiet après la défaite face à Lens en L1, contre qui l'OM s'était fait manger dans le jeu à domicile, en prenant trois buts... J'avais vu des trucs inquiétants. Collectivement ou individuellement, tu as le droit de passer à côté. Ça ne fait rien. Mais j'ai vu de bonnes choses en Europa. OK, il y a un gros problème d'efficacité, mais Milik peut résoudre ça. Une partie en tout cas. Car c'est un joueur de très haut niveau, c'est un peu le chaînon manquant du jeu offensif, c'est-à-dire le mec capable de jouer dos au but et de faire jouer ses coéquipiers, avec une présence dans la surface. Il est réaliste et habile. À part ça, Marseille a retrouvé son jeu et son pressing contre une belle équipe de Galatasaray. Après, cette inefficacité ne doit pas trop durer longtemps, car ça peut vite te plomber à Marseille... Mais là, je suis plutôt rassuré", a déclaré le consultant au micro de la radio RMC.



Espérons que Jorge Sampaoli trouvera rapidement des solutions afin d'aider l'équipe à prolonger son bon début de saison.