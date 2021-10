Lille-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM se déplace à Lille, ce dimanche, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le début de la rencontre est prévu pour 17h00. Voici toutes les infos sur la rencontre !





Après les déceptions des derniers jours, l'équipe de Jorge Sampaoli va tenter de faire une grosse prestation, ce dimanche, en championnat. Elle se déplace sur la pelouse de Lille, en vue de se relancer et reprendre une dynamique positive. Pour la première fois de la saison, les joueurs traversent une période de doute et n'ont plus gagné depuis le 19 septembre.



Pour l'occasion, Jorge Sampaoli devra se passer des services de Dimitri Payet, lequel ne figure pas dans le groupe retenu. Le Réunionnais souffre d'une contusion au mollet. Il devrait en revanche pouvoir aligner Arek Milik dès le début de la rencontre. Il sera donc intéressant de voir comment il adaptera son système. Il a prévenu en conférence de presse que la titularisation du Polonais allait changer le positionnement de certains joueurs.



Côté lillois, la formation coachée par Jocelyn Gourvennec tend à se reprendre, après un début de saison délicat. Elle enregistre le retour de Renato Sanches dans son groupe.





Les compositions d'équipes probables

Voici la tendance, concernant la composition des équipes qui vont démarrer le match. Nous communiquerons les compos officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Kamara, Gerson, Guendouzi - Under, Milik, de la Fuente.



La compo probable de Lille : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Onana, Bamba - David, Yilmaz.





Lille-OM, c'est sur quelle chaîne ?

Le match Lille-OM sera diffusé sur Canal+ Sport, à compter de 17h00, ce dimanche.