En conférence de presse, Jorge Sampaoli a confié qu'il en attendait plus de sa recrue phare de l'été, Gerson.





Recruté pour une somme comprise en 20 et 25 millions d'euros, Gerson réalise un début de saison assez poussif et n'a pas l'influence attendue dans l'entrejeu marseillais. Une période d'adaptation est évidemment nécessaire lorsque l'on arrive dans un nouveau championnat, mais Jorge Sampaoli en attend plus de sa principale recrue de l'été.



En conférence de presse, le coach marseillais s'est exprimé sur l'international Brésilien. "C'est un joueur qui a la qualité pour jouer à plusieurs postes dans l'entrejeu, il est meilleur dans un rôle d'organisateur dans l'axe. C'est d'ailleurs là qu'il a été à son meilleur niveau au Brésil. Il a aussi montré un bon niveau ici, il a été appelé avec la Seleçao, mais ce n'est pas facile, car il y a une grosse concurrence à son poste. Mais on lui demande de plus participer au jeu et de s'adapter à la Ligue 1. C'est un championnat plus physique, avec un pressing plus important qu'au Brésil. C'est différent, il doit se mettre au niveau. On n'a pas réussi à ce qu'il trouve ce rythme pour faire des différences. Quand un joueur doit s'améliorer, c'est la responsabilité et la faute de l'entraîneur s'il n'est pas encore au niveau. On doit être plus exigeant avec un joueur comme Gerson."