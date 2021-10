Carine Galli reste confiante pour l'OM

Sur le plateau de la chaine l'Équipe, Carine Galli a expliqué qu'il était trop tôt pour douter de l'absence de victoires de l'OM.





À Marseille, les choses vont vites, dans un sens comme dans l'autre. Après un début de saison en boulet de canon, l'OM reste sur trois matchs sans victoire et certains médias s'empressent à émettre des "doutes" sur la méthode Sampaoli.



Sur la chaine l'Équipe, Carine Galli a donné son ressenti par rapport à la situation actuellement des Olympiens. "Ce qui nous inquiéterait, c'est si les joueurs ne se procuraient plus d'occasions. Si les joueurs commençaient à se plaindre des méthodes de management de Jorge Sampaoli, qui sont épuisantes. Mais ce n'est pas le cas. Marseille se procure des occasions et il y a un manque d'efficacité, notamment contre Galatasaray. Mais après trois matchs, on ne peut pas douter. Et puis je suis désolée, mais c'est Nice le candidat à la deuxième place de Ligue 1. L'OM reste attractif et séduisant. On a eu un super match contre Lens. Marseille était supérieur à Galatasaray. Je ne commencerai pas à douter maintenant."