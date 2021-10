Harit ne pense qu'à Marseille, pas à la CAN

En conférence de presse, l'international Marocain (11 sélections) a expliqué que son objectif n°1 était de retrouver son meilleur niveau à Marseille.





Arrivé en prêt en toute fin de mercato en provenance de Schalke 04, Amine Harit espère retrouver du temps de jeu et de la confiance à Marseille. En six apparitions, l'ancien Nantais a montré de belles choses, signant même son premier but face à Rennes il y a deux semaines. Un niveau que Vahid Halilhodzic n'a pas jugé suffisant pour revenir en sélection Marocaine. L'ancien entraineur du PSG n'a d'ailleurs pas manqué de se payer Harit. "Il n'a joué que quelques matchs après un an sans jouer. En plus, il a fait quatre ans en sélection, vous l'avez déjà vu avec des statistiques d'attaquant ?"



Des propos rapportés à l'international Marocain (11 sélections) en conférence de presse, qui a préféré calmer le jeu. "Je n'ai pas grand-chose à dire concernant la sélection. Ce sont les choix du coach, je les respecte. Ça fait quelque temps qu'il ne m'a plus sélectionné, voilà, il fait ses choix. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres joueurs aussi importants de la sélection qui n'y sont pas, mais je n'ai pas mon mot à dire sur ça. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur Marseille, sur le fait de retrouver mon meilleur niveau, et apporter à l'OM ce que je sais faire, parce que je sais que je ne suis pas encore à 100 % de ce que je peux faire. Et c'est ça mon objectif, pas la CAN, c'est Marseille à l'instant T. Vahid Halilhodzic ? Oh, je n'écoute pas trop ce qu'il dit."