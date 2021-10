Dieng appelé en sélection, pas De La Fuente

Bamba Dieng va connaitre sa première sélection avec le Sénégal durant la trêve internationale. Konrad De la Fuente, lui, n'a pas été rappelé par les USA.





L'ascension est fulgurante pour Bamba Dieng. Alors qu'il ne semblait pas rentrer dans les plans de Jorge Sampaoli, l'ancien de Diambars a saisi l'une de ses rares opportunités pour se montrer, signant un doublé à Monaco et un nouveau but face à Rennes. Des performances qui ont tapé dans l'oeil d'Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, qui a décidé de le convoquer pour la double confrontation face à la Namibie les 7 et 11 octobre prochain. Il retrouvera d'ailleurs un ancien marseillais puisque Bouna Sarr va lui aussi honorer sa première sélection avec les Lions de la Teranga.



À l'inverse, Konrad De La Fuente, qui avait été appelé lors du dernier rassemblement avec les États-Unis n'a pas été retenu par Gregg Berhalter cette fois-ci. L'ancien Barcelonais a eu moins de temps de jeu ces derniers temps et s'est montré moins tranchant que lors de ses premières apparitions. Il restera donc à Marseille et Jorge Sampaoli pourra compter sur lui pour la réception de Lorient.