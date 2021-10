Les supporters marseillais interdits de déplacement à Lille

En déplacement sur la pelouse de Lille dimanche à 17h, les Olympiens ne pourront pas compter sur le soutien de leur public.





Pour leur dernier match avant la trêve internationale, les Olympiens se déplacent sur la pelouse du champion en titre Lillois demain à 17h. Pour ce match, les hommes de Jorge Sampaoli ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters, qui sont interdits de déplacement.



En effet, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué expliquant que "Le déplacement individuel ou collectif par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes des départements des Bouches-du-Rhône, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne, d'une part, et les communes de Lille et Villeneuve d'Ascq (Nord), d'autre part." Une mesure en réaction au climat difficile qui règne dans certains stades actuellement.