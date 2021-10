Sampaoli estime que le match aurait dû être arrêté

Marqué par de nouveaux incidents en tribune, le match entre l'OM et Galatasaray aurait dû être arrêté selon Jorge Sampaoli.





Une nouvelle fois, nous avons assisté à de tristes évènements dans les travées du Vélodrome. Les supporters turcs (qui venaient en réalité d'Europe de l'Ouest) s'en sont pris au Virage Nord, lançant fumigènes et bombes agricoles sur les supporters marseillais en fin de première mi-temps.



Le match a été interrompu quelques minutes, mais Jorge Sampaoli a estimé que la rencontre aurait dû être tout bonnement arrêtée. "Il faudrait des sanctions exemplaires contre la violence. Je pense que le match aurait dû être arrêté. Si on continue ces matches avec de grandes violences, ça montre que l'on s'habitue à ça. Est-ce que ça va devenir une habitude ou on permet aux familles de revenir au stade ? Ce que l'on a vu au stade, c'était très violent, on parle d'échanges de bombes agricoles. Est-ce que cela veut dire que les tribunes sont plus importantes que le jeu ? Ce n'est pas moi qui vais prendre ces décisions, mais pour moi ce qui s'est passé hier, c'est une honte et ça n'a rien avoir avec le football."