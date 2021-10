Diagne donne rendez-vous aux Marseillais à Istanbul

Après Patrick van Aanholt (31 ans), Mbaye Diagne (29 ans) a utilisé les réseaux sociaux pour commenter le match OM-Galatasaray. Il a donné rendez-vous pour le match retour.





Mbaye Diagne n'a pas trop apprécié se faire bousculer par William Saliba, en seconde période. Après la rencontre, il a écrit un petit message sur Twitter, avec une photo d'un duel avec William Saliba : "On ramène un point, on vous attend bientôt chez nous", a-t-il écrit en Italien. Et de conclure en turc : Il a conclu son message en turc: "nous avons les meilleurs fans du monde."



Les Stambouliotes ont l'air très très confiants pour le match retour. Des petites provocations qu'il faudra placarder dans le vestiaire.