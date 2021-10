Fatih terim, l'entraîneur de Galatasaray, a confié son analyse du match disputé contre l'OM (0-0).





"C'était un match à l'extérieur assez difficile. Prendre un point, c'est une bonne chose. Durant la première période, on a trouvé des espaces pour placer nos attaques. L'OM, lui, a attaqué sur une zone assez large avec des joueurs contre Payet ou Ünder. On a bien fermé l'axe et on n'a pas donné beaucoup d'occasions à l'OM. On a fait beaucoup d'efforts en seconde période. En Europe, on montre un bon visage. On doit éviter des pertes de balle. On a une équipe jeune et on doit travailler l'efficacité", a déclaré le coach turc, en conférence de presse.





"Je leur ai demandé de rester calmes et ils l'ont fait"

Le technicien a également relaté son intervention auprès des supporters : "Nos supporters sont importants pour nous, surtout à l'extérieur, je leur ai demandé de rester calmes et ils l'ont fait."



L'OM occupe pour l'instant la troisième place de son groupe, avec 2 points de retard sur Galatasaray, et 1 sur la Lazio. Les deux prochains matchs sont prévus contre le club italien.