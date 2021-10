Comme ses coéquipiers, Alvaro Gonzalez (31 ans) a regretté le nul concédé par l'OM contre Galatasaray (0-0), jeudi soir.





"On a joué pour gagner, on a eu les occasions, on avait tout le temps le ballon. Le match nul est frustrant, mais c'est le football. Il faudra maintenant gagner à Rome (contre la Lazio). On a fait les choses comme il fallait contre le Lokomotiv Moscou, mais à onze contre dix, on aurait dû faire un peu plus pour marquer le deuxième but", a-t-il indiqué aux médias. Et de poursuivre : "Ce soir (jeudi soir), on s'est procuré beaucoup d'occasions pour marquer, on était plutôt tranquille derrière. On doit continuer sur ce genre de match parce que c'est la meilleure manière d'arriver à la victoire. On a joué deux matches, on doit rester tranquille, on a été très supérieur à nos adversaires."



Être supérieur ne suffit parfois pas. Il faut aussi se montrer réaliste. Le retour d'Arek Milik pourrait aider Jorge Sampaoli à trouver des solutions pour que son équipe renoue avec sa dynamique positive.