Jorge Sampaoli regrette les deux points perdus par son équipe, lors d'OM-Galatasaray (0-0), jeudi soir.





"On a effectué une entame un peu confuse, on a manqué de précision dans nos sorties de balle, malgré nos efforts, on n'a pas pu obtenir la victoire. On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir (jeudi). L'équipe mériterait d'avoir six points", a estimé l'Argentin. Il a refusé de commenter de la décision de la VAR d'annuler le penalty : "Le penalty refusé à Guendouzi ? L'arbitre était très proche de l'action, ensuite il s'est servi de la VAR pour prendre une décision. Je ne m'occupe pas de ça, moi je m'occupe des joueurs et du terrain." Il a enfin commenté la prestation de Cengiz Under : "Il a été bien meilleur en deuxième mi-temps, il est fondamental pour nous, malheureusement, il a manqué un peu de précision pour marquer ou faire la passe."



Comme ses joueurs, Jorge Sampaoli peine actuellement à trouver des solutions. Il reste beaucoup de travail pour rendre cette équipe irrésistible.