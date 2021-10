Saliba n'a pas digéré le penalty

William Saliba (20 ans) n'a pas digéré la décision de l'arbitre d'annuler le penalty, lors d'OM-Galatasaray (0-0).





"Je pense qu'on aurait pu prendre les trois points ici, chez nous. Il y a un penalty qui aurait dû être sifflé. Mais bon, c'est comme ça... On est frustrés, mais ce n'est pas fini, il reste encore quatre matchs et on va tout donner pour arracher la qualification. (...) Il faudra gagner dès le prochain match pour espérer une qualification", a déclaré le défenseur au micro de W9, après la rencontre.



Il est difficile de comprendre quelle a été la motivation de l'arbitre pour revenir sur sa décision. Les images montraient que Mattéo Guendouzi a été bousculé dans le dos, dans la surface. Les Olympiens vont devoir se reconcentrer sur ce sur lequel ils peuvent agir : leur jeu. Espérons que les éléments se montreront plus favorables lors du match prévu dimanche, face au LOSC.