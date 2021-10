Van Aanholt a provoqué Guendouzi sur les réseaux sociaux

Patrick van Aanholt a posté une vidéo pour se moquer de Mattéo Guendouzi (22 ans), sur les réseaux sociaux.





Le défenseur s'est accroché avec Mattéo Guendouzi, lors du match OM-Galatasaray (0-0). Il n'a apparemment pas su régler son problème sur la pelouse, alors il l'a intelligemment amené sur les réseaux sociaux. Il a posté une vidéo du Marseillais se faisant tirer les cheveux Marouane Fellaini sur Twitter. De quoi animer quelque peu les débats sur le web, alors que l'ambiance était déjà tendue, à Marseille, hier soir. Il pense peut-être faire sortir le minot de son match retour, prévu le 25 novembre à Istanbul, voire prouver des choses. S'ils en ont vu d'autres, les Olympiens devront prendre un peu de hauteur pour rester insensibles à ces provocations.



Natif de Bois-le-Duc, Patrick van Aanholt compte 18 sélections avec les Pays-Bas. Après avoir été formé au PSV Eindhoven et à Chelsea, il a essentiellement joué à Vitesse Arnhem, à Sunderland et à Crystal Palace. Il a finalement rejoint Galatasaray, en 2021.





Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head 💆🏽‍♂️ 😂



Well done to my lions 🦁 for a well earned point on the roads 💛❤️ pic.twitter.com/YQmmtVGcPa