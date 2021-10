Pape Gueye (22 ans) a confié sa déception, après la rencontre OM-Galatasaray (0-0).





"Malheureusement, on n'a pas gagné ce match. On a fait beaucoup d'efforts, ils jouaient bas. C'était compliqué... Maintenant, on va retourner bosser et faire que cela, car on a un match important contre Lille dimanche, donc on va se concentrer sur ce match. (...) C'était un grand match. On n'est pas contents du nul, car on voulait gagner. Mais on a une grande équipe, on va continuer à bosser comme je l'ai dit et j'espère qu'on va remporter ce match contre Lille", a déclaré le milieu de terrain au micro de W9.



Après avoir découvert la C1, la saison passée, Pape Gueye continue son apprentissage de l'Europe, comme de nombreux autres éléments du vestiaire de l'OM. Alors que l'équipe affiche un coup de moins bien, il ne s'agit pas d'oublier qu'elle est issue d'un gros mercato et qu'il faut lui laisser le temps de se construire. Le rendez-vous prévu à Lille, dimanche, est important en vue de reprendre une dynamique positive.