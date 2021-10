Guendouzi ne comprend pas la décision de la VAR

Mattéo Guendouzi (22 ans) ne comprend pas la décision de l'arbitre d'annuler le penalty.





"On se retrouve avec un point en plus ce soir, il s'agit d'une légère déception quand même, car je trouve qu'on a eu des occasions pour marquer en seconde période. On a eu un manque d'efficacité. On a perdu deux points, avec le scénario du match... On a raté des situations et l'arbitre n'a pas sifflé la faute. C'est un tout. Penalty ? Oui, clairement ! Si on regarde les images, il n'y a même pas besoin de se poser la question", a lâché le milieu de terrain de l'OM au micro de W9.



L'arbitre a changé sa décision alors que la faute semblait y être. Il faudra nous expliquer quel est vraiment le rôle de la VAR, en Ligue Europa...