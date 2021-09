Incidents de Nice : l'agresseur de Payet condamné à de la prison avec sursis

L'agresseur de Dimitri Payet (34 ans) a été condamné à de la prison avec sursis, ce jeudi. Il a également été interdit de stade pour cinq ans.





La justice a tranché, concernant le supporter niçois qui a tenté de mettre un coup de pied à Dimitri Payet. Il a été condamné à un an de prison avec sursis. Il a également écopé d'une peine de cinq ans d'interdiction de stade, devant pointer au commissariat lors de chaque match entre Nice et l'OM : "C'est une décision qui me paraît équilibrée et proportionnée et en deçà des réquisitions du ministère public. L'interdiction de stade de cinq ans est tout à fait légitime, donc mon client est satisfait de cette décision", a déclaré son avocat, Me Benjamin Taïeb, à l'AFP.



Le supporter des Aiglons écope aussi d'une période de deux ans de suivi probatoire et d'une "obligation de soins". Il devra enfin justifier "d'un travail ou d'une formation".