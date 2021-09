Sampaoli prêt à titulariser Mandanda ?

Jorge Sampaoli pourrait titulariser Steve Mandanda, ce soir, lors du match OM-Galatasaray. Il annoncera son choix aujourd'hui à ses joueurs.





Selon les informations de RMC, le technicien argentin était davantage partagé, ces dernières heures, concernant le poste de gardien de but. Titulariser Pau Lopez pourrait lui permettre de continuer à prendre ses repères. Pour autant, remettre Steve Mandanda pourrait l'aider à le rebooster, alors que son moral serait affecté par la situation. Et le fait de retrouver le banc de touche en coupe pourrait être mieux accepté par l'Espagnol. Comme à son habitude, l'entraîneur de l'OM n'a rien laissé filtrer concernant sa décision, ces derniers jours. C'est ce jeudi, qu'il a prévu de l'annoncer à ses joueurs.



L'équipe olympienne a besoin d'un gardien de but sûr et en pleine confiance. Cela implique aussi que la concurrence soit saine et que le remplaçant ne laisse pas trop transparaître son humeur. Le maintien de la cohésion du vestiaire sera l'une des clés de la réussite de Jorge Sampaoli, ces prochains mois.