Abonnements : le club vise la barre des 29 000

La campagne d'abonnements de l'OM bat son plein. Le club espère atteindre les 29 000 sésames, d'ici vendredi.





Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la campagne d'abonnements de l'OM. Selon ses informations, le club marseillais a déjà écoulé 27 000 pass pour la saison. Il espèrerait atteindre le nombre de 29 000, d'ici la fin de la campagne, prévue pour vendredi.



Aucun abonnement n'a été commercialisé depuis la saison 2019-2020. Il était alors parvenu à vendre 33 000 sésames, soit le deuxième total de Ligue 1, derrière le PSG. On peut imaginer que le contexte très particulier est pour quelque chose dans le fait que ce nombre ne sera pas atteint, malgré une équipe qui laisse augurer du spectacle.



Pour rappel, il est possible de s'abonner sur le site officiel de l'OM. Les abonnements incluent 15 matchs de Ligue 1 et 3 matchs d'Europa League (dont Galatasaray, ce soir).