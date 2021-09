Under ne se sent pas fatigué

Cengiz Under (24 ans) a aussi commenté la théorie selon laquelle les joueurs de l'OM coinceraient physiquement. Il se sent en pleine possession de ses moyens.





"Moi personnellement, je me sens en pleine forme, je n'ai pas de souci particulier. Effectivement, on enchaîne les matchs tous les trois jours, il peut y avoir des fatigues momentanées, mais moi je n'ai pas le sentiment d'être fatigué. Et je suis sûr que les performances de l'équipe vont s'améliorer dans les matchs à venir", a déclaré l'international turc, face aux médias.



Les Olympiens paraissent avoir beaucoup travaillé, cet été, lors de la préparation physique. On peut au contraire penser qu'il s'agit d'un de leurs points forts. Il reste maintenant à voir s'ils parviendront à gérer l'enchaînement des matchs, alors qu'ils ne sont pas aidés par la LFP, laquelle a eu la bonne idée de faire rejouer la rencontre Nice-OM.



Pour rappel, le coup d'envoi du match contre Galatasaray est programmé pour 21h00. La rencontre sera notamment diffusée sur W9 (plus d'informations ici).