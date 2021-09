Fatih Terim, coach de Galatasaray, s'est exprimé sur la rencontre à venir entre son équipe et l'OM. Il pense que la formation coachée par Jorge Sampaoli peut poser des problèmes.





"Marseille est une bonne équipe, qui a très bien commencé en Championnat. Ils n'ont pas eu les résultats souhaités sur leurs deux derniers matches. Mais c'est une bonne équipe, qui a encaissé un but en fin de match sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1). Ils ont de bons joueurs, c'est l'une des meilleures formations du Championnat de France. Si on ne fait pas attention, sur une perte de concentration, Marseille peut nous punir. Nous respectons beaucoup cette équipe de l'OM", a déclaré le technicien turc, en conférence de presse.



Fatih Terim a défendu les couleurs de son club en tant que joueur à 434 reprises (il était défenseur, entre 1975 et 1985). Et il totalise 475 rencontres sur le banc, dont 286 victoires, 98 nuls et 91 défaites. Il a notamment remporté la coupe UEFA en 2000 et 8 championnats de Turquie. Autant dire qu'à 68 ans, le coach de Galatasaray est un monument et possède une énorme expérience. Comme son équipe, il n'est pas à prendre à la légère.