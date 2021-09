Les Olympiens fatigués ? La réponse de Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu à la théorie d'une fatigue de ses joueurs. Il assure que ça n'est qu'une excuse trouvée par la presse.





"Le plus grand impact que nous pouvons ressentir actuellement, ce n'est pas celui de la fatigue, mais de la défaite. Quand vous perdez, vous cherchez toujours des explications. La fatigue, la construction de l'équipe, la jeunesse des joueurs... Mais ce ne sont que des excuses après un match moins réussi. Nous avons des joueurs pros qui doivent être prêts. Si un joueur n'est pas prêt, un autre prendra sa place. L'entraîneur est là pour ça, pour faire ces choix. La fatigue n'est pas une excuse, contre Lens nous avons juste perdu contre une équipe qui a été meilleure", a-t-il lancé face aux médias.



Certains journalistes font le parallèle entre les méthodes Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Pour autant, les schémas de jeu employé, la rotation et les kilomètres parcourus sont bien différents. Cet OM semble tout simplement avoir un temps de retard sur le RC Lens, en ce qui concerne la construction de son collectif. Il est encore nécessaire d'être patient.