Nice-OM : la rencontre sera rejouée à Troyes

Le match Nice-OM sera rejoué à Troyes, le 27 octobre. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont refusé de prêter leur stade.





D'après les informations communiquées par L'Équipe, la rencontre Nice-OM se disputera sur le terrain du stade de l'Aube, le 7 octobre. Le média précise qu'il fallait trouver un terrain qui soit équipé de la goal line technology et que plusieurs formations de L1 ont refusé de prêter le leur, de peur qu'il soit dégradé.



Personne n'a bien sûr oublié les très graves incidents survenus le 22 août dernier. La commission de discipline avait décidé de faire rejouer le match, sanctionnant très légèrement Nice et manquant la belle occasion de faire un exemple. Plusieurs débordements du même type ont d'ailleurs eu lieu, ces dernières semaines. Pire, elle a choisi de sanctionner Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet, alors qu'aucun Niçois n'a été suspendu. Les retrouvailles promettent d'être tendues, tandis que plusieurs Aiglons avaient cru bon de devoir prendre le parti de leurs supporters.



Le retour, lui, se jouera au stade Orange Vélodrome le 20 mars.