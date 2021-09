Face aux médias, Jorge Sampaoli est revenu sur le match disputé contre Lens, dimanche. Il espère parvenir à corriger le tir contre Galatasaray, en Europa League, et continuer à construire l'équipe.





"J'ai déjà une grande expérience de ce genre de matchs, il faut tirer profit de cette situation, nous n'avons pas le temps pour les regrets. Il faut juste travailler pour la suite. Le match de demain est vital pour nous, pour cette compétition, nous n'avons pas le temps de faire une analyse globale du match précédent. Nous devons être prêts pour Galatasaray et aller de l'avant", a expliqué l'Argentin, ce mercredi.





"Nous sommes toujours une équipe en construction"

Il entend travailler certains aspects du jeu phocéen : "Lors du match contre Lens, cette équipe ne nous a pas permis de jouer, de mettre en place ce que nous voulions. Après nous avons eu trois occasions de but qui auraient pu changer le cours du match, mais nous avons eu beaucoup de pertes de balle. Demain il va falloir en tenir compte sinon ce sera un match difficile pour nous, on ne peut pas se permettre de souffrir comme face à Lens. Mais nous sommes toujours une équipe en construction, il faut trouver les bonnes formules et les bonnes solutions." Il a pris le temps d'étudier le jeu de Galatasaray : "D'après ce que nous avons pu analyser de Galatasaray, c'est une équipe qui construit ses matchs d'une manière un peu différente de l'ordinaire, elle joue de manière très intense sans ballon. Ça va rendre le match plus difficile pour nous donc il va falloir faire des changements, et subir cette pression constante. Il faut se structurer pour attaquer de manière plus construite, faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides."



Le match face aux stambouliotes est programmé jeudi à 21 heures (plus d'infos ici).