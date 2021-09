En conférence de presse, Cengiz Under (24 ans) est revenu sur son choix d'avoir rejoint l'OM. Il ne le regrette pas.





"Mon transfert de Rome à l'OM s'est fait grâce à l'intervention du coach et du président Longoria qui ont insisté. C'est peut-être l'une des meilleures décisions de ma carrière jusque-là. Je veux donner encore plus que ce que j'ai fait à présent et tirer l'équipe vers le haut", a déclaré le milieu offensif turc, face aux médias.





"J'ai juste envie de montrer ce que je sais faire"

Il a refusé de dire le nom du club dont il était supporter, quand il était minot : "Ca ne serait pas honnête de ma part de dire quel club je supportais quand j'étais jeune, aujourd'hui je suis à l'OM, je joue pour ces couleurs, pour cette équipe. C'est sûr que je suis assez excité à l'idée de rencontrer une équipe turque, mais on est prêt, j'ai juste envie de montrer ce que je sais faire sur le terrain et décrocher la victoire."



Cengiz Under a défendu les couleurs d'Altinordu FK et d'Istanbul Basaksehir, en Turquie, avant de rejoindre les rangs de la Roma, en 2017.