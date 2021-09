Milik devrait être dans le groupe pour Galatasaray

Arek Milik (27 ans) devrait être dans le groupe qui affrontera Galatasaray, jeudi.





Dans son édition du jour, L'Équipe confirme que le Polonais devrait être retenu par Jorge Sampaoli pour le match de Ligue Europa de jeudi. L'attaquant, qui avait été blessé au genou en fin de saison dernière, a suivi une préparation spéciale, ces derniers jours. Il paraît avoir recouvré une bonne condition physique et a désormais besoin de compétition pour retrouver le rythme. Le staff médical, qui avait temporisé par crainte d'une blessure musculaire, a donné son aval pour la suite. On peut imaginer que le technicien marseillais ne prendra pas le risque de le mettre titulaire, mais il pourrait faire son entrée en cours de match.



Le journal précise que Boubacar Kamara sera également présent. Son petit pépin à la cuisse paraît guéri et il devrait aussi participer à la rencontre. Il reste à voir s'il figurera dans le onze de départ ou pas.



L'équipe probable, selon le quotidien : Lopez - Saliba, Alvaro, Luan Peres - Lirola, Guendouzi, Gueye, Gerson - Under, Payet, De la Fuente.