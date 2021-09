Sur RMC, Florent Germain a fait le point sur la situation du vestiaire de l'OM. Certains joueurs ne sont pas dans les petits papiers de Jorge Sampaoli.





"Sampaoli a un défi, il ne veut pas perdre certains joueurs, a expliqué le journaliste sur l'antenne de RMC. Il ne fait pas beaucoup tourner dans un match, ce n'est pas le coach qui va forcément utiliser les cinq changements. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a certains joueurs, même s'ils ont joué face à Angers, je pense à Caleta-Car ou Amavi voire Alvaro parfois parce qu'on a bien compris que c'était un second choix pour Sampaoli... Il ne compte pas sur eux sauf pour la rotation. Le message est clair et les joueurs en ont conscience. Caleta-Car, ce n'est pas seulement dû à sa situation, c'est aussi parce qu'il n'aime pas vraiment son profil."



Pour rappel, Duje Caleta-Car aurait notamment refusé des propositions de Wolverhampton, West Ham et Valence, en fin de mercato. Il n'a depuis fait que 1 apparition en championnat. Sa saison promet d'être compliquée, alors que Pablo Longoria avait déjà trouvé ses remplaçants. Il reste à voir s'il bénéficiera de nouvelles opportunités, cet hiver.