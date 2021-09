Dans le Moscato Show, Eric Di Meco a comparé l'OM de Jorge Sampaoli à celui de Marcelo Bielsa. L'ancien latéral gauche considère qu'El Loco disposait d'un meilleur effectif.





Au micro de RMC, Eric Di Meco a donné sa préférence entre l'équipe de Bielsa et celle de Sampaoli. Il pense que le premier disposait de davantage de qualité dans son groupe : "J'ai du mal à répondre à cette question. On ne se souvient plus, mais la première année avec Bielsa, mais ils sont champions d'automne. Longtemps à la lutte avec le PSG. Explosion en fin de saison à cause du physique, mais ça tient un long moment. Un match extra contre Paris au Vélodrome, souvenez-vous avec un scénario improbable... Et surtout, Bielsa avait une belle équipe comparée à celle de Sampaoli ! Il a des internationaux, il a Gignac qui est international, Payet qui est déjà là, André Ayew qui était super fort, Benjamin Mendy qui part à Monaco ensuite. Il avait fait progresser beaucoup de joueurs. Et il avait des joueurs de plus haut niveau que ceux de l'effectif de Sampaoli aujourd'hui."





"Ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que l'on parle de fatigue physique..."

La défaite concédée contre Lens a visiblement fait changer d'avis le consultant, sur le potentiel de l'OM 2021-2022 : "Ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que l'on parle de fatigue physique... Au mois de septembre si au bout de sept matchs tu es fatigué ça veut dire que la fin de saison va être compliquée. Donc je ne sais pas vraiment répondre à la question de qui est supérieur. Quand on parle de podium, il faut aussi voir l'adversité. Est-ce que l'adversité était plus forte à l'époque de Bielsa ? Je pense oui, j'en ai l'impression. (...) Bielsa avait un meilleur vestiaire, un meilleur onze en tout cas."



Il paraît étonnant que d'anciens professionnels se montrent si hâtifs dans leur jugement d'une équipe. La saison est encore longue...