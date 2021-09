Dortmund a changé son maillot, qu'en est-il de l'OM ?

Également équipé par Puma, le Borussia Dortmund est parvenu à ajouter son logo, sur son maillot third. L'OM pourrait-il en faire de même ?





Mardi soir, le BVB a joué avec la fameuse troisième tunique, laquelle a créé la polémique, il y a quelques semaines. À ceci près que les observateurs ont pu constater qu'il avait pu y ajouter son logo. De quoi donner quelques idées à l'OM ?



L'info était passée inaperçue, mais il y a quelques jours, les médias allemands rapportaient que les dirigeants de Dortmund s'étaient entendus avec Puma pour modifier la tunique en y remettant son logo. Comme à l'OM, le maillot avait été mal accueilli. Et cette décision pourrait faire jurisprudence et trouver un écho à Valence, Manchester, Milan et Marseille. Une occasion pour la marque allemande de démontrer qu'elle est à l'écoute des fans.



Pour rappel, l'OM a encore utilisé ce troisième maillot à Monaco (2-0), il y a quelques jours. Et cela avait aussi été le cas sur la pelouse de Nice, à la fin du mois d'août.





Apparition du blason du club sur le fameux modèle de Puma pour le Borussia Dortmund ! pic.twitter.com/vDAeiX3mQn — Maillot foot 2010 (@maillotfoot1011) September 28, 2021