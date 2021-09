Jonatan MacHardy a livré son analyse du match OM-Lens (2-3). Il pense que l'équipe olympienne a perdu le duel du milieu de terrain.





"Le problème défensif sera récurrent cette saison, c'est le prix à payer pour avoir une équipe spectaculaire et qui donne à chaque fois des très bons matchs de L1. Mais je pense que ce match contre Lens, le gros problème a été au milieu de terrain. Fofana a pu tout faire, Gerson a été d'une discrétion évidente, proche de l'indigence. Je trouve que Guendouzi n'a pas été bon, c'est aussi le cas de William Saliba et de Luan Peres. Tout cela fait que Lens a marqué trois buts, et repart avec les trois points de la victoire. Ceci étant dit, le problème sur les côtés en défense sera récurrent", a estimé le journaliste sur l'antenne de RMC.



Il s'agit de la première défaite de la saison. Compte tenu du nombre de mouvements opérés cet été, les résultats obtenus jusque-là constituent déjà un exploit. Quand bien même certains analystes ne sont pas réputés pour leur patience, ce groupe a encore besoin de temps pour se connaître et développer ses automatismes. Le prochain rendez-vous est prévu à Lille, dimanche (17h00).