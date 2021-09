OM-Galatasaray : un match à haute tension ?

La préfecture de police et l'OM ont mis en place un dispositif spécial, en vue de la rencontre prévue contre Galatasaray, jeudi. 45 000 billets ont pour l'instant été vendus.





Dans son édition du jour, La Provence rappelle les incidents qui étaient survenus en 2012, lors de la réception de Fenerbahçe. De nombreux supporters turcs avaient pris place un peu partout dans les travées de l'enceinte, et de multiples altercations avaient eu lieu. Les CRS avaient alors pris place tout autour du terrain. Seuls 15 000 spectateurs garnissaient les tribunes et les fans stambouliotes s'étaient fortement fait entendre. De surcroit, l'OM s'était incliné 0-1 et avait été éliminé de la C3.



Jeudi soir, le stade devrait réunir au moins 45 000 personnes, ce qui n'est pas si courant dans les rencontres de poules de la Ligue Europa. 3 400 supporters de Galatasaray devraient être présents. Pour l'occasion, les autorités ont prévu un dispositif conséquent, de façon à ce que les tristes événements ne se reproduisent pas. Pour rappel, il est possible de réserver ses places sur le site officiel de l'OM.