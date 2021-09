Dans son édition du jour, La Provence évoque le milieu brésilien Gerson, qui peine à convaincre.





Recrue la plus chère du mercato d'été de l'OM, et l'une des plus chères de l'histoire du club (20 millions plus 5 de bonus), Gerson ne fait pas encore l'unanimité à l'OM, ses statistiques le prouvant (1 but et 1 passe décisive en 8 rencontres toutes compétitions confondues). Selon le journaliste brésilien Felipe Schmidt, les performances de Gerson à l'OM surprennent et sont moins intéressantes qu'au Brésil : "Gerson était un milieu autoritaire, celui qui tirait toutes les ficelles. L'idée générale était qu'il pouvait jouer dans les plus grands clubs européens. En sélection, Gerson a impressionné. Dans un rôle axial, c'était le Gerson de Flamengo, pas celui de l'OM qui se retrouve cantonné sur un côté."



Le milieu de 24 ans a eu ses deux premières sélections avec le Brésil début septembre, face au Chili et au Pérou, et il a été rappelé par le sélectionneur Tite pour les prochaines échéances du Brésil. Espérons que cela lui donne une plus grande confiance pour faire mieux avec son, rappelons-le, nouveau club. Un temps d'adaptation est toujours nécessaire aux joueurs pour s'acclimater à un nouvel endroit et à de nouveaux coéquipiers.