Valbuena pointe du doigt le manque de respect envers Mandanda

Le portier français de 36 ans est désormais le remplaçant de Pau Lopez à l'OM.





Sur RMC, Mathieu Valbuena, qui a joué avec Steve Mandanda à Marseille de 2007 à 2014, a critiqué la gestion des gardiens par Jorge Sampaoli : "C'est un manque de respect, ce qu'on fait à Steve Mandanda. Il a une histoire avec l'Olympique de Marseille. Je veux bien qu'on prépare l'avenir, qu'on lui mette quelqu'un dans les pattes, mais à un moment donné, quand on regarde les premiers matchs de (Pau) Lopez, je ne vois pas ce gardien meilleur que Steve Mandanda. Si quelqu'un vient pour embêter Steve Mandanda, il doit montrer sa supériorité. Et là, ce n'est pas le cas. C'est un problème parmi tant d'autres à l'OM actuellement."



Les statistiques du début de saison montrent pourtant que l'OM prend moins de buts avec Pau Lopez qu'avec Steve Mandanda dans les buts (4 buts encaissés en 5 matchs, dont 3 contre Lens, pour le premier ; 5 buts pris en 3 rencontres pour le second). Le Français de 36 ans va cependant peut-être rejouer quelques matchs dans les semaines à venir.