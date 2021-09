Le journaliste de RMC a comparé le numéro 10 de l'OM à celui du PSG.





Pour Daniel Riolo, actuellement, il n'y a pas photo entre Dimitri Payet (34 ans) et le Brésilien Neymar (29 ans) : "Pendant une heure, (Dimitri) Payet a régalé pendant ce match (contre Lens). Honnêtement, je sais que ça va en froisser certains, mais en ce moment Payet est meilleur que Neymar. En patron d'équipe, ce que propose Payet, c'est au-dessus de Neymar. Celui qui en censé être ton leader technique, ton patron, Payet loin devant Neymar, qui fait vraiment très peur."



Cette saison, Dimitri Payet a inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive en 5 rencontres de L1. Neymar, lui, a marqué un seul but et a donné 2 passes décisives en 4 matchs de Ligue 1.