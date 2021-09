Une star de l'Inter Milan pour le mercato d'hiver ?

L'OM serait déjà en train de penser au prochain marché des transferts, qui débutera en janvier 2022.





D'après les informations relayées par Calciomercato.com, l'OM ferait partie des candidats au recrutement du joueur chilien Alexis Sanchez. Ce dernier, âgé de 32 ans, vit un début de saison compliqué à l'Inter (52 minutes de jeu en 3 rencontres, 0 but, 1 passe décisive), après une saison passée correcte (7 buts et 8 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues). Le principal atout de l'OM dans le dossier est la présence sur le banc de touche de Jorge Sampaoli, lequel a entraîné Alexis Sanchez en sélection nationale entre 2012 et 2016. Ensemble, ils ont gagné la Copa America en 2015.



Le hic réside, par contre, dans le salaire du joueur, estimé à 7 millions d'euros par an. Une forte rémunération que l'OM aura des difficultés à assumer si le joueur ne consent pas à baisser son salaire. Lié à l'Inter jusqu'en 2023, Alexis Sanchez est également pisté par deux formations espagnoles, le Betis Séville et le FC Séville.