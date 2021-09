Di Meco ne pense pas que l'OM ait perdu à cause de la fatigue

L'ancien joueur de Marseille Eric Di Meco a analysé la défaite de l'OM face à Lens, dimanche soir (2-3).





"Moi, l'argument physique, j'ai un peu de mal. Si l'OM est fatigué après sept semaines de compétition et huit matchs, qu'est-ce que ça va être pour la suite de la saison ? (...) Je suis inquiet parce que j'ai vu d'autres carences et j'ai surtout vu Lens appuyer là où ça fait mal du côté de l'OM, notamment dans le dos des joueurs de couloir puisqu'il n'y a pas de latéraux. Lens a aussi appuyé sur l'impact au milieu et ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont profité des problèmes de mobilité de la défense centrale. Moi j'ai l'impression que c'est plus un problème lié à l'adversaire qui a eu les armes pour te mettre en difficulté sur les points un peu plus faibles dans ce système" a détaillé Eric Di Meco sur RMC.



Le RC Lens et son coach, Franck Haise, ont en effet réussi à prendre à revers l'OM de Jorge Sampaoli sur le terrain de la tactique, en bloquant le jeu marseillais pendant une longue période durant le match. L'équipe de Dimitri Payet a cependant réussi à réagir, et à revenir à la marque après avoir été mené 2-0. À noter que c'est seulement la première défaite de Marseille de la saison.