Pau Lopez critiqué pour son jeu aux pieds

Kevin Diaz a reproché à Jorge Sampaoli de mettre Pau Lopez dans les buts pour une qualité qu'il n'a pas. Et dans laquelle Steve Mandanda excelle.





"Je pense que Pau Lopez a une grande qualité, c'est d'être Espagnol. Et quand je dis Espagnol, je ne dis pas qu'il joue parce qu'il parle la même langue que le président et l'entraîneur. Mais c'est un gardien qui a été formé à l'espagnol, dans une mentalité et un esprit de formation où les gardiens participent au jeu. Il a peut-être eu une bonne période au Betis Séville, j'avoue que je ne l'ai pas suivi. Par contre, je l'ai commenté deux fois la saison dernière en Europa League, avec l'AS Roma, je l'avais trouvé médiocre avec les pieds. On recrute un gardien pour remplacer (Steve) Mandanda, je l'entends. En revanche, tu ne peux pas recruter Pau Lopez devant une légende de l'OM pour une qualité qu'il n'a pas. Sois tu dis que c'est un meilleur gardien, mais ne dit pas qu'il joue parce qu'il a une meilleure relance" a affirmé Kevin Diaz.



Depuis le début de la saison, Pau Lopez a joué 5 matchs, pour 5 buts encaissés. Steve Mandanda, lui, a pris 5 buts en 3 rencontres.