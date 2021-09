Domenech nuance la performance de Payet contre Lens

L'ancien sélectionneur des Bleus et bref coach de Nantes n'a pas trouvé le match de Dimitri Payet contre le RC Lens particulièrement remarquable, alors que le numéro 10 de l'équipe a marqué un doublé.





"(Dimitri) Payet a été bon à partir de son coup-franc car on ne l'avait pas vu pendant une demi-heure. Il a eu de la justesse, il joue juste mais il joue loin. Il doit se rapprocher pour être plus décisif. Faire des renversements, c'est bien, mais ce n'est pas le Payet qu'on a connu, qui était tranchant, qui allait dans la profondeur, capable de donner des ballons justes dans les 18 mètres. (...) Je suis d'accord qu'il a montré des trucs, mais il a été invisible pendant une demi-heure, on ne peut pas lui mettre une note exceptionnelle. D'autant que l'OM perd le match, ces deux buts sont sur coup de pieds arrêtés. Un penalty et un coup franc. 7/10 c'est bien payé !" a conclu Raymond Domenech sur La Chaîne L'Equipe.



Le Français de 34 ans réalise un bon début de saison, avec 5 buts et 1 passe décisive en 5 rencontres de L1.