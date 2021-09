Un Lensois aurait fait du bien à l'OM selon Riolo

Après le match OM 2-3 Lens, dimanche, Daniel Riolo, sur RMC, a évoqué l'apport qu'un joueur du RC Lens aurait dans l'effectif de Marseille.





"Un mec au milieu comme (Seko) Fofana, Marseille ne l'a pas. Il est vraiment fort ce joueur. J'y pensais en le regardant et je me disais qu'un mec comme ça dans le jeu de l'OM et ce que demande (Jorge) Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l'OM. (...) Dans ce pressing avec des lignes ultra-serrées et un (Mattéo) Guendouzi, qui a été très bon depuis le début de la saison, et bien là, même ses cheveux je ne les voyais plus voler... Je ne le voyais pas" a affirmé Daniel Riolo.



Seko Fofana (26 ans) a été associé à l'OM cet été, alors que Pablo Longoria le visait au milieu du terrain. Mais le prix fixé par le RC Lens a refroidi les ardeurs phocéennes, qui s'est tourné vers Gerson et Mattéo Guendouzi.