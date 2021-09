Bouabdellah Tahri est impressionné par Dimitri Payet (34 ans), ce début de saison. Il pense que le Réunionnais est redevenu très important pour l'OM.





"Payet est une vraie recrue pour l'OM. C'est un autre joueur cette saison, avec un autre visage. Par rapport à l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Il est prêt physiquement. Il est là pour bonifier ses coéquipiers, il est la plaque tournante de cette équipe. Il a tellement donné pendant tout le match, qu'il a fini la partie complètement émoussé. Donc ça a joué sur sa lucidité, sa qualité de passe. Mais on assiste à la métamorphose d'un joueur, qui a connu des mois compliqués. Après, est-ce le retour du vrai Payet, celui qu'on a connu en 2016 ? Je ne crois pas... Mais c'est un joueur expérimenté, il arrive à maîtriser ses efforts, tout en gardant sa qualité technique. Et c'est très bien pour Marseille !", a lâché le consultant au micro de la chaîne L'Équipe.



Depuis le début de la saison, Dimitri Payet totalise 5 buts et 1 passe décisive en 5 apparitions en Ligue 1. Il est pour beaucoup dans les bons résultats de l'équipe de Jorge Sampaoli.