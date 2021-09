C'était tendu entre Guendouzi et Gerson

Mattéo Guendouzi (22 ans) est allé dire à Gerson (24 ans) ce qu'il pensait de son placement, après le deuxième but encaissé par l'OM, dimanche soir. S'en est suivi un petit accrochage.





C'est peu de dire que le vestiaire olympien a du caractère, cette saison. Cela s'est encore vu, dimanche soir. Après le but du 0-2, Mattéo Guendouzi s'est précipité vers Gerson pour lui reprocher son placement. Le Brésilien ne l'a pas vraiment bien pris, puisqu'il a fallu l'intervention de certains coéquipiers pour le calmer. Leonardo Balerdi, William Saliba et Pape Gueye ont notamment réagi.



Une embrouille de courte durée, puisque les Olympiens sont finalement parvenus à revenir au score avant la pause, grâce à un grand Dimitri Payet. Guendouzi et Gerson se sont vite réconciliés, puisqu'ils ont fêté le deuxième but ensemble. L'affaire a été plus compliquée en seconde période.



Ces Marseillais ont du caractère, et c'est ce qui fait leur force. Espérons que l'ambiance restera sereine, ces prochaines semaines, et que la dynamique repartira dans le bon sens.