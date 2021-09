Les supporters lensois et marseillais ont chanté ensemble

Après le match OM-Lens (2-3), les fans des deux équipes ont rendu un nouvel hommage à Clément. De superbes images.





Supporters lensois et marseillais ont chanté ensemble, après le match de dimanche. Ils ont rendu un vibrant hommage à Clément, le jeune membre des Fanatics disparu dans un accident de la route, il y a quelques jours. Les images, immortalisées par quelques spectateurs encore présents dans les tribunes, sont fabuleuses. Elles tranchent fortement avec celles des violences des dernières semaines, et en particulier à Nice. Elles ponctuent un weekend lors duquel de nombreux groupes ultras (à Saint-Étienne, Strasbourg, Lyon...) ont fait part de leur solidarité avec les Phocéens. Espérons voir ça plus souvent !



Pour rappel, 50 000 spectateurs avaient pris place dans l'enceinte du stade Orange Vélodrome, dimanche soir. Malgré une belle ambiance, ils n'ont pas pu empêcher la défaite de l'équipe de Jorge Sampaoli. Place désormais à la Ligue Europa, avec la réception de Galatasaray, jeudi. L'ambiance promet électrique, alors que de nombreux Turcs devraient prendre place dans l'enceinte.





L'image du football qu'on aime. #OMRCL #RCLens pic.twitter.com/X4O2aNCVdf — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 26, 2021