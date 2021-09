L'équipe de Franck Haise a pris le meilleur sur celle de l'OM, dimanche soir (2-3). Le technicien nordiste a expliqué pourquoi.





"Je suis fier et heureux du résultat et de la performance des joueurs. On a joué avec beaucoup d'intentions, beaucoup de personnalité. Gagner ici, face à cette équipe, cela donne beaucoup de joie. On est resté fidèles à notre jeu en faisant des ajustements à la marge pour les surprendre un peu, quand même. On voulait amener de la variété et les contrer", a confié l'entraîneur lensois au micro d'Amazon Prime Vidéo. Il a tactiquement pris le meilleur : "J'avais besoin de joueurs frais dans les couloirs parce que leur défense à trois est parfois ouverte. À la mi-temps, je leur ai dit de continuer comme ça, on avait les armes pour les gêner, je voulais qu'on continue à jouer, à sortir les ballons. On a quinze points, on est deuxièmes de Ligue 1, c'est bien, mais ce qui me plaît surtout c'est de réaliser ce match-là face à l'OM", a-t-il ajouté.



L'OM est désormais 3e du classement de Ligue 1, avec un match en retard qui se jouera le 27 octobre face à Nice.